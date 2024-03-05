Фонин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти04.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Фонин Петр
Рождение ребёнка
26.12.1928
Дочь: Асмаловская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Фонина Евдокия Федотовна
Военная служба
Между Неизвестно и 04.07.1943
Воинское звание: младший сержант
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фонин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Фонина Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Текаева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Фонина Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонина Евдокия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фонина Евдокия Федотовна
Место жительства
Неизвестно
пос.Торфболото д.25, Гусь-Хрустальный район
Смерть
04.07.1943