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Фонин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

04.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Фонин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1928

Дочь: Асмаловская Александра Васильевна

Мать ребёнка: Фонина Евдокия Федотовна

Военная служба
Между Неизвестно и 04.07.1943
Воинское звание: младший сержант
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фонин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Фонина Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Текаева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Фонина Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонина Евдокия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фонина Евдокия Федотовна

Место жительства
Неизвестно
пос.Торфболото д.25, Гусь-Хрустальный район
Смерть
04.07.1943
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