(Фролова) Эля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Эля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около 1907

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Пелагея

Смерть
Около 1907
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