Mescup (Tarshes) Hanna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1906
Дочь: Mescup Basi
Отец ребёнка: Mescup Moishe
Ukmerge (Wilkomir), Lithuania
Рождение ребёнка
1907
Сын: Mescup Itsik
Отец ребёнка: Mescup Moishe
Ukmergė, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mescup BERL (Boris)
Отец ребёнка: Mescup Moishe
Lietuva
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Mescup Moishe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mescup Sarah
Отец ребёнка: Mescup Moishe
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Koltun Ashe
Отец ребёнка: Mescup Moishe
Смерть
Неизвестно
New York, NY, United States
Похороны
Неизвестно
New York, NY, United States