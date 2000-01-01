Mescup (Tarshes) Hanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mescup (Tarshes) Hanna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1906

Дочь: Mescup Basi

Отец ребёнка: Mescup Moishe

Ukmerge (Wilkomir), Lithuania
Рождение ребёнка
1907

Сын: Mescup Itsik

Отец ребёнка: Mescup Moishe

Ukmergė, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mescup BERL (Boris)

Отец ребёнка: Mescup Moishe

Lietuva
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Meskin (meskup) Pinke

Отец ребёнка: Mescup Moishe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mescup Sarah

Отец ребёнка: Mescup Moishe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Koltun Ashe

Отец ребёнка: Mescup Moishe

Смерть
Неизвестно
New York, NY, United States
Похороны
Неизвестно
New York, NY, United States
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