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Ткаченко Артем Витальевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

08.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2011

Отец: Ткаченко Виталий Александрович

Мать: Ткаченко Анастасия Викторовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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