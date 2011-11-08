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Ткаченко Артем Витальевич
Ткаченко Артем Витальевич
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
08.11.2011
Пол
Мужской
Отец
Ткаченко Виталий Александрович
1982 г.р.
Мать
Ткаченко (Раковичева) Анастасия Викторовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2011
Отец:
Ткаченко Виталий Александрович
Мать:
Ткаченко Анастасия Викторовна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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