Мальцев Михаил Протолеонович
Место рожденияКокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Дата рождения1833
Дата смерти28.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Посвящение в духовный сан
24.11.1857
д. Толстиковская, м/о Ростовско-Минское, Устьянский р., Архангельская обл.
Посвящен в священника при Заячеростовской Богородице-Рождественской церкви
Рождение ребёнка
18.07.1858
Дочь: Лаврова Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Семеновна
Тотемский уезд
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мальцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мальцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Семеновна
Посвящение в духовный сан
1891
д. Толстиковская, м/о Ростовско-Минское, Устьянский р., Архангельская обл.
возведён в сан протоиерея.
Награда
09.05.1908
по случаю 50-летия служения в священном сане награждён орденом св. Владимира 3-й степени
Смерть
28.05.1916