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Мальцев Михаил Протолеонович

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Место рождения

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.

Дата рождения

1833

Дата смерти

28.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мальцев Протолеон Дометиевич

Мать: Мальцева Анна Федоровна

Кокшеньгское с/п, Тарногский р., Вологодская обл.
Посвящение в духовный сан
24.11.1857
д. Толстиковская, м/о Ростовско-Минское, Устьянский р., Архангельская обл.
Посвящен в священника при Заячеростовской Богородице-Рождественской церкви
Рождение ребёнка
18.07.1858

Дочь: Лаврова Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Семеновна

Тотемский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Мальцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мальцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Семеновна

Посвящение в духовный сан
1891
д. Толстиковская, м/о Ростовско-Минское, Устьянский р., Архангельская обл.
возведён в сан протоиерея.
Награда
09.05.1908
по случаю 50-летия служения в священном сане награждён орденом св. Владимира 3-й степени
Смерть
28.05.1916
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