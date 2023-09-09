Якубов Заур Русланович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.2013
Дочь: Якубова Изабелла Зауровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности