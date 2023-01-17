Подсекина (Саечникова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсекина (Саечникова) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саечников Павел Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсекин Эдуард Апполинарьевич

Отец ребёнка: Подсекин Апполинарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Светлана Апполинарьевна

Отец ребёнка: Подсекин Апполинарий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсекин Апполинарий

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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