Подсекина (Саечникова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саечников Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подсекин Эдуард Апполинарьевич
Отец ребёнка: Подсекин Апполинарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Светлана Апполинарьевна
Отец ребёнка: Подсекин Апполинарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подсекин Апполинарий
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область