Мельникова Ирина Кирилловна Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова Ирина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Прокопий Романович

Рождение ребёнка
28.02.1885

Сын: Мельников Егор Прокопиевич

Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Мельникова) Сусанна Прокопиевна

Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Мельникова) Анна Прокопиевна

Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: (Мельникова) Дария Прокопиевна

Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: (Мельникова) Евдокия Прокопиевна

Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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