Мельникова Ирина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1885
Сын: Мельников Егор Прокопиевич
Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Мельникова) Сусанна Прокопиевна
Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Мельникова) Анна Прокопиевна
Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: (Мельникова) Дария Прокопиевна
Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: (Мельникова) Евдокия Прокопиевна
Отец ребёнка: Мельников Прокопий Романович
Смерть
Неизвестно