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Трифон Трифонов

Место рождения

Коледино, Подольск, Московская область

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Коледино, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1805 ст.

Сын: Иван Трифонов

Мать ребёнка: не указана

Коледино, Подольск, Московская область
вотчина Ив. Вас. Хрущева
Рождение ребёнка
19.02.1808 ст.

Дочь: Евдокия Трифонова

Мать ребёнка: не указана

Коледино, Подольск, Московская область
помещик Ив. Вас. Хрущов
Рождение ребёнка
01.10.1813 ст.

Дочь: Пелагея Трифонова

Мать ребёнка: не указана

Коледино, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1816 ст.

Дочь: Параскева Трифонова

Мать ребёнка: не указана

Коледино, Подольск, Московская область
помещик Иван Захарович Ершов
Смерть
Неизвестно
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