Трифон Трифонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Рождение ребёнка
18.06.1805 ст.
Сын: Иван Трифонов
вотчина Ив. Вас. Хрущева
Рождение ребёнка
19.02.1808 ст.
Дочь: Евдокия Трифонова
помещик Ив. Вас. Хрущов
Рождение ребёнка
01.10.1813 ст.
Дочь: Пелагея Трифонова
Рождение ребёнка
25.10.1816 ст.
Дочь: Параскева Трифонова
помещик Иван Захарович Ершов
Смерть
Неизвестно