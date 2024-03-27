Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.09.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илмурзин Мухаметрахим №46-76 Хамитов

Мать: не указана

Смерть
15.09.1851
Рождение ребёнка
01.12.1876

Сын: Илмурзин Нигматзян Мухаметзянов

Мать ребёнка: Бибикамал Мухаметгалим Кызы

Рождение ребёнка
08.07.1887

Сын: Илмурзин Миннихузя Мухаметзян Улы

Мать ребёнка: Бибикамал Мухаметгалим Кызы

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