Илмурзин Мухаметзян Мухаметрахимов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.09.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илмурзин Мухаметрахим №46-76 Хамитов
Мать: не указана
Смерть
15.09.1851
Рождение ребёнка
01.12.1876
Сын: Илмурзин Нигматзян Мухаметзянов
Мать ребёнка: Бибикамал Мухаметгалим Кызы
Рождение ребёнка
08.07.1887
Сын: Илмурзин Миннихузя Мухаметзян Улы
Мать ребёнка: Бибикамал Мухаметгалим Кызы