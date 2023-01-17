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Солоник Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1912 ст.

Дочь: Солоник Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Солоник Надежда Карповна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
15.03.1912 ст.

Дочь: Солоник Мария Николаевна

Мать ребёнка: Солоник Надежда Карповна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Мещанин города Симферополь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солоник Надежда Карповна

Смерть
Неизвестно
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