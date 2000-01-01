Herbert Ivor Craddock
Место рожденияLlansanffraid, Llanarth, Monmouthshire, Wales
Дата рождения1852
Дата смерти18.10.1933
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Между 1850 и 1896
Various places, British Army Officer in the Grenadier Guards
Рождение
1852
Llansanffraid, Llanarth, Monmouthshire, Wales
Место жительства
1861
Место жительства
1861
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Место жительства
1881
Место жительства
1891
Место жительства
1891
Работа или профессия
1896
England
Colonel in The Grenadier Guards
Место жительства
31.03.1901
Место жительства
1901
Место жительства
1901
Работа или профессия
Между 1906 и 1917
South Monmouthshire, Wales
Member of Parliament
Смерть
18.10.1933
Llanarth Court, Raglan, Monmouthshire, Wales
Похороны
23.10.1933
Llanarth Court,Llanarth,Monmouthshire,England