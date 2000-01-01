Herbert Ivor Craddock — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Herbert Ivor Craddock

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Место рождения

Llansanffraid, Llanarth, Monmouthshire, Wales

Дата рождения

1852

Дата смерти

18.10.1933

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Между 1850 и 1896
Various places, British Army Officer in the Grenadier Guards
Рождение
1852

Отец: Herbert (jones) John Edward

Мать: Herbert (jones) Augusta Elizabeth

Llansanffraid, Llanarth, Monmouthshire, Wales
Место жительства
1861
Место жительства
1861
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Место жительства
1881
Место жительства
1891
Место жительства
1891
Работа или профессия
1896
England
Colonel in The Grenadier Guards
Место жительства
31.03.1901
Место жительства
1901
Место жительства
1901
Работа или профессия
Между 1906 и 1917
South Monmouthshire, Wales
Member of Parliament
Смерть
18.10.1933
Llanarth Court, Raglan, Monmouthshire, Wales
Похороны
23.10.1933
Llanarth Court,Llanarth,Monmouthshire,England
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