Замятина (?) Васса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1889
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак вдова Романа Попыванова, Бахтинский приход п. 3 Ямковский
Рождение ребёнка
08.04.1891
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.07.1892
Дочь: Замятина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
14.08.1894
Сын: Замятин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Евфрасинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
02.12.1900
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)