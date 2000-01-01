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Замятина (?) Васса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1889

Муж: Замятин Дмитрий Аверкивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак вдова Романа Попыванова, Бахтинский приход п. 3 Ямковский
Рождение ребёнка
08.04.1891

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.07.1892

Дочь: Замятина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
14.08.1894

Сын: Замятин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: Евфрасинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
02.12.1900

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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