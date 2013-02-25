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Галактионов Геннадий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1931

Дата смерти

25.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931

Отец: Галактионов Федор Михайлович

Мать: Слонова Федора Андреевна

Рождение ребёнка
26.05.1955

Сын: Галактионов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Галактионова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галактионова Анна Николаевна

Смерть
25.02.2013
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