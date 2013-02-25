Галактионов Геннадий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1931
Дата смерти25.02.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931
Рождение ребёнка
26.05.1955
Сын: Галактионов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Галактионова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галактионова Анна Николаевна
Смерть
25.02.2013