Исмагил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896

Отец: Галиаскар

Мать: Зямал

Смерть
Неизвестно
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