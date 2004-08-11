Абсалямов Ильяс Гайнетдинович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения24.09.1953
Дата смерти11.08.2004
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1953
Отец: Абсалямов Гайнетдин
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
13.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мари-Эль, Марийская АССР, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно