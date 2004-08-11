Абсалямов Ильяс Гайнетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Ильяс Гайнетдинович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

24.09.1953

Дата смерти

11.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1953

Отец: Абсалямов Гайнетдин

Мать: не указана

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
13.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мари-Эль, Марийская АССР, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.2004
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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