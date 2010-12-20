Дерюгин Евгений Васильевич 18.10.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерюгин Евгений Васильевич

Место рождения

Воронежская область, Россошанский район, город Россошь

Дата рождения

18.10.1931

Дата смерти

20.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1931

Отец: Павлов Алексей Степанович

Мать: не указана

Воронежская область, Россошанский район, город Россошь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюгина (Ангарова) Нина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Летчик
Рождение ребёнка
21.02.1958

Сын: Дерюгин Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Дерюгина (Ангарова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерюгина (Ангарова) Нина Николаевна

Смерть
20.12.2010

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