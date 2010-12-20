Дерюгин Евгений Васильевич
Место рожденияВоронежская область, Россошанский район, город Россошь
Дата рождения18.10.1931
Дата смерти20.12.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1931
Отец: Павлов Алексей Степанович
Мать: не указана
Воронежская область, Россошанский район, город Россошь
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Летчик
Рождение ребёнка
21.02.1958
Сын: Дерюгин Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Дерюгина (Ангарова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерюгина (Ангарова) Нина Николаевна
Смерть
20.12.2010