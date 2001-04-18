Веселкова-Штразгейм Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.2001
Дочь: Веселкова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности