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Кырченов Андрей Кириллович

Место рождения

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Кырченов Кирилл Саввич

Мать: Челпанова Пелагея Алексеевна

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вохмянина Пелагея Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кырченов Филимон Андреевич

Мать ребёнка: Вохмянина Пелагея Михайлова

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кырченов Акинфей Андреевич

Мать ребёнка: Вохмянина Пелагея Михайлова

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кырченова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Вохмянина Пелагея Михайлова

Кирченовская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кирченов Пимен Андреевич

Мать ребёнка: Вохмянина Пелагея Михайлова

Смерть
Неизвестно

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