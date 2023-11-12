Кырченов Андрей Кириллович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1706
Сын: Кырченов Филимон Андреевич
Мать ребёнка: Вохмянина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кырченов Акинфей Андреевич
Мать ребёнка: Вохмянина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кырченова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Вохмянина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Вохмянина Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно