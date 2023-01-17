Газизвафа Миңлегол/Миңгол кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизвафа Миңлегол/Миңгол кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы

Отец ребёнка: Габделмәлик Габделмән улы

Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделмәлик Габделмән улы

Смерть
Неизвестно
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