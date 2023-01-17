Газизвафа Миңлегол/Миңгол кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы
Отец ребёнка: Габделмәлик Габделмән улы
Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно