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Коврижных Семен Коврижных

Место рождения

д. Крестецы

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Коврижных Тарас

Мать: Васса Григорьевна-?

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Федот Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Марья /Марина

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Коврижных Марья /Марина

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Никита

Мать ребёнка: Коврижных Марья /Марина

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Селеверст Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Марья /Марина

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Марья /Марина

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домника Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Марья /Марина

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Марья /Марина

д. Крестецы
Смерть
Неизвестно
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