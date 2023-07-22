Белкина (Жукова) Дарья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Семён
Мать: Жукова Анна Васильева
Рождение ребёнка
22.02.1862 ст.
Отец ребёнка: Белкин Фома Афанасьев
Рождение ребёнка
01.10.1867 ст.
Сын: Белкин Ерофей Фомин
Отец ребёнка: Белкин Фома Афанасьев
Рождение ребёнка
27.03.1872 ст.
Сын: Белкин Потап Фомин
Отец ребёнка: Белкин Фома Афанасьев
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Белкин Филипп Фомин
Отец ребёнка: Белкин Фома Афанасьев
Смерть
Неизвестно