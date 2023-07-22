Белкина (Жукова) Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Жукова) Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Семён

Мать: Жукова Анна Васильева

Рождение ребёнка
22.02.1862 ст.

Сын: Белкин Поликарп Фомин

Отец ребёнка: Белкин Фома Афанасьев

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.1867 ст.

Сын: Белкин Ерофей Фомин

Отец ребёнка: Белкин Фома Афанасьев

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.03.1872 ст.

Сын: Белкин Потап Фомин

Отец ребёнка: Белкин Фома Афанасьев

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Белкин Филипп Фомин

Отец ребёнка: Белкин Фома Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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