Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федорович
Смерть
До 1857