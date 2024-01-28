Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1857

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