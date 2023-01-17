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Бабинцев Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Бабинцев Федор

Мать: Бабинцева Васса

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бабинцев Артемий

Мать ребёнка: Бабинцева Марфа

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Бабинцева Марфа

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бабинцева Марфа

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Бабинцева Марфа

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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