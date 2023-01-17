Бабинцев Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Бабинцев Федор
Мать: Бабинцева Васса
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бабинцев Артемий
Мать ребёнка: Бабинцева Марфа
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Бабинцева Марфа
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бабинцева Марфа
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Бабинцева Марфа
Смерть
Неизвестно