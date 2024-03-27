Кручинов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кручинов Сергей
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2013