Красиков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1928
Дата смерти08.12.2014
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928
Рождение ребёнка
19.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красикова (Плотникова) Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красикова (Плотникова) Маргарита Николаевна
Смерть
08.12.2014