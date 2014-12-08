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Красиков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1928

Дата смерти

08.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928

Отец: Красиков Василий Илларионович

Мать: Красикова Евдокия Есимовна

Рождение ребёнка
19.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красикова (Плотникова) Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красикова (Плотникова) Маргарита Николаевна

Смерть
08.12.2014

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