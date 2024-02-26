(Леонова) Лукерья Спиридонова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леонова) Лукерья Спиридонова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Мать: Леонова Дарья Афанасьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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