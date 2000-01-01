Быков Ярослав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Михаил
Мать: Быкова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Полина Ярославовна
Мать ребёнка: Быкова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быкова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Александр Ярославович
Мать ребёнка: Быкова Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно