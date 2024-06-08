Свист Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свист Федор Авраамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свист Валентина Петровна
Мать ребёнка: Свист Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Свист Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свист Мария
Рождение ребёнка
05.12.1962
Дочь: Симонова (Свист) Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Свист Мария
Смерть
Неизвестно