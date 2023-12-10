Боброва (Петрова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Петрова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Боброва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бобров Иван

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бобров Василий Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тимошенко Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Терентий Титович

Рождение ребёнка
22.09.1932

Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Терентий Титович

Рождение ребёнка
22.10.1932

Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич

Отец ребёнка: Тимошенко Терентий Титович

Рождение ребёнка
22.10.1932

Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Варвара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Варвара

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1986
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