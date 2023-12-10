Боброва (Петрова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Боброва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бобров Иван
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Бобров Иван
Рождение ребёнка
1930
Сын: Тимошенко Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Терентий Титович
Рождение ребёнка
22.09.1932
Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Терентий Титович
Рождение ребёнка
22.10.1932
Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Терентий Титович
Рождение ребёнка
22.10.1932
Сын: Тимошенко Анатолий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Варвара
Смерть
1986