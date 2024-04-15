Котенко Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.07.1905 ст.
Жена: Котенко Ольга Петровна
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RG-R?i=88&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно