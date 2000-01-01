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Кремлев Иван Иванович

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Место рождения

Сапоги Острожки

Дата рождения

1801

Дата смерти

15.10.1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапоги Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
03.07.1842

Сын: Кремлев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кремлева Марфа Фроловна

Сапоги
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кремлева Марфа Фроловна

Сапоги
Смерть
15.10.1868
Сапоги
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