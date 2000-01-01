Кремлев Иван Иванович
Место рожденияСапоги Острожки
Дата рождения1801
Дата смерти15.10.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Сапоги Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
03.07.1842
Сын: Кремлев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кремлева Марфа Фроловна
Сапоги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кремлева Марфа Фроловна
Сапоги
Смерть
15.10.1868
Сапоги