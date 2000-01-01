Цешковский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мацкевич Елисавета Михайлова
Мать ребёнка: Цешковская Христина Андреева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Цешковский Гурей Михайлов
Мать ребёнка: Цешковская Христина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно