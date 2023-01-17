Комарова (Новикова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Новикова) Анна Михайловна

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Место рождения

Пимбера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

25.12.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Пимбера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Комаров Мелентий Васильевич

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.03.1902 ст.

Сын: Комаров Алексей Мелентьевич

Отец ребёнка: Комаров Мелентий Васильевич

Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.08.1905

Сын: Комаров Александр Мелентьевич

Отец ребёнка: Комаров Мелентий Васильевич

Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1910

Сын: Комаров Прокопий Мелентьевич

Отец ребёнка: Комаров Мелентий Васильевич

Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.12.1911 ст.
Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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