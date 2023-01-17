Комарова (Новикова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти25.12.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.03.1902 ст.
Сын: Комаров Алексей Мелентьевич
Отец ребёнка: Комаров Мелентий Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1905
Сын: Комаров Александр Мелентьевич
Отец ребёнка: Комаров Мелентий Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1910
Сын: Комаров Прокопий Мелентьевич
Отец ребёнка: Комаров Мелентий Васильевич
Смерть
25.12.1911 ст.