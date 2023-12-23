Киндиров Филипп Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндиров Филипп Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Киндиров Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1890

Дочь: Киндирова Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1895

Сын: Киндиров Николай Филиппович

Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Данные с сайта Дата рождения: 1895 г. Место рождения: Калужская обл., Хвастовичский р-н, дер. Алексеевка Пол: мужчина Профессия / место работы: колхозник Место проживания: Калужская обл., Хвастовичс... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1904

Сын: Киндиров Константин Филипповна

Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
11.09.1905

Дочь: Юлиана Филипповна

Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1906
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан владельцем купчей земли - 28 десятин
Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Киндиров Яков Филиппович

Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Киндиров Александр Фролович

Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киндирова Мавра Феодоровна

Смерть
Неизвестно
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