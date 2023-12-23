Киндиров Филипп Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Киндиров Кузьма
Рождение ребёнка
11.01.1890
Дочь: Киндирова Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1895
Сын: Киндиров Николай Филиппович
Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна
Данные с сайта Дата рождения: 1895 г. Место рождения: Калужская обл., Хвастовичский р-н, дер. Алексеевка Пол: мужчина Профессия / место работы: колхозник Место проживания: Калужская обл., Хвастовичс... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1904
Сын: Киндиров Константин Филипповна
Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
11.09.1905
Дочь: Юлиана Филипповна
Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна
Место жительства
1906
Указан владельцем купчей земли - 28 десятин
Рождение ребёнка
08.10.1908
Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
12.08.1910
Сын: Киндиров Александр Фролович
Мать ребёнка: Киндирова Мавра Феодоровна
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно