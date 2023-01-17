Гак Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Анастасия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1913

Дата смерти

05.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гак Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Гак Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гак Григорий Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Григорий Демьянович

Смерть
05.06.1989
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
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