Гак Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1913
Дата смерти05.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гак Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гак Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гак Григорий Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1989
Семей, городская администрация Семей, Абайская область