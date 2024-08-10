Талалов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалов Сергей Алексеевич

Место рождения

Динамовский, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.01.1951

Дата смерти

04.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Динамовский, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
03.12.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
04.12.1994
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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