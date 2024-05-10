Армеева (Гринько) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.10.2015
Дочь: Армеева Алёна Николаевна
Отец ребёнка: Армеев Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.06.2017
Отец ребёнка: Армеев Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.06.2017
Сын: Армеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Армеев Николай Александрович