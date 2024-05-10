Армеева (Гринько) Татьяна Юрьевна 14.09.1992 — найти родственников по фамилии на Familio
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Армеева (Гринько) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1992

Отец: Гринько Юрий Николаевич

Мать: Гринько (Бычкова) Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Армеев Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.10.2015

Дочь: Армеева Алёна Николаевна

Отец ребёнка: Армеев Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.06.2017

Сын: Армеев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Армеев Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.06.2017

Сын: Армеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Армеев Николай Александрович

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