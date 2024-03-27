Судиярова Наймя Башаровна
Место рожденияс.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
28.02.1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Смерть
Неизвестно