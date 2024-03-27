Судиярова Наймя Башаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудиярова Наймя Башаровна

Судиярова Наймя Башаровна

Место рождения

с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судияров Исхак

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судияров Исхак

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судияров Исхак

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судияров Исхак

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судияров Исхак

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судияров Исхак

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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