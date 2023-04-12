Кутков Никифор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Леонтьев
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутков Митрофан Никифоров
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Смерть
Неизвестно