Кутков Никифор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутков Никифор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Леонтьев

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутков Митрофан Никифоров

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Никифорова

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Смерть
Неизвестно
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