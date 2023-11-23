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Ракобольский Николай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: (Ракобольский) Василий Иоаннов

Мать: неизвестно

Ракобольский Николай Васильевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Ивановича. Священник села Владычны, а затем — Пречистенского погоста Пошехонского уезда, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракобольская Мария Петрова

Рождение ребёнка
21.04.1830

Сын: Полидоров Александр Николаев

Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Полидоров Петр Нмколаев

Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Полидоров Никандр Николаев

Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Орликова (Ракобольская) Апполинария Николаева

Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ракобольская) Александра Николаева

Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Ракобольская) Ольга Николаева

Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ракобольская) Мария Николаева

Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Ракобольская) Евлампия Николаева

Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова

Смерть
Неизвестно

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