Ракобольский Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: (Ракобольский) Василий Иоаннов
Мать: неизвестно
Ракобольский Николай Васильевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Ивановича. Священник села Владычны, а затем — Пречистенского погоста Пошехонского уезда, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1830
Сын: Полидоров Александр Николаев
Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Полидоров Никандр Николаев
Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Орликова (Ракобольская) Апполинария Николаева
Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ракобольская) Александра Николаева
Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Ракобольская) Ольга Николаева
Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ракобольская) Мария Николаева
Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Ракобольская) Евлампия Николаева
Мать ребёнка: Ракобольская Мария Петрова
Смерть
Неизвестно