Далевски (Антипова) Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Далевски (Антипова) Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

SD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962

Отец: Антипов Леонид Захарович

Мать: Антипова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
26.08.1985

Сын: Далевски Антон Геннадьевич

Отец ребёнка: Далевски Эдуард Ангелов

Рождение ребёнка
22.06.1989

Дочь: Далевски Наталия Эдуардовна

Отец ребёнка: Далевски Эдуард Ангелов

Рождение ребёнка
16.07.1990

Дочь: Далевски Виктория Эдуардовна

Отец ребёнка: Далевски Эдуард Ангелов

Рождение ребёнка
16.06.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Далевски Эдуард Ангелов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Далевски Эдуард Ангелов

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