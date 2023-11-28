Далевски (Антипова) Татьяна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962
Рождение ребёнка
26.08.1985
Сын: Далевски Антон Геннадьевич
Отец ребёнка: Далевски Эдуард Ангелов
Рождение ребёнка
22.06.1989
Дочь: Далевски Наталия Эдуардовна
Отец ребёнка: Далевски Эдуард Ангелов
Рождение ребёнка
16.07.1990
Дочь: Далевски Виктория Эдуардовна
Отец ребёнка: Далевски Эдуард Ангелов
Рождение ребёнка
16.06.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Далевски Эдуард Ангелов
Бракосочетание
Неизвестно