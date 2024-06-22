Колпаков Илья Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Дочь: (Колпакова) Соломония Ильина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Сын: Колпаков Иоанн Ильин
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Сын: Колпаков Семен Ильин
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Дочь: Усанин (Колпакова) Татиана Ильина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Дочь: Сухов (Колпакова) Анна Ильина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Дочь: (Колпакова) Марфа Ильина
Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина