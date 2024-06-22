Колпаков Илья Романов 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Илья Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Колпаков Роман Николаевич

Мать: Колпаков (Пирожкова) Александра Иванова

Бракосочетание
11.07.1871

Жена: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Колпаков Трофим Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Рождение ребёнка
26.07.1873

Дочь: (Колпакова) Соломония Ильина

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1875

Сын: Колпаков Иоанн Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1876

Сын: Колпаков Семен Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1879

Дочь: Усанин (Колпакова) Татиана Ильина

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1881

Сын: Колпаков Феодот Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1882

Сын: Колпаков Сергий Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1883

Сын: Колпаков Григорий Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1886

Сын: Колпаков Василий Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Колпаков Александр Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1890

Дочь: Сухов (Колпакова) Анна Ильина

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Колпаков Феодор Ильин

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1893

Дочь: (Колпакова) Марфа Ильина

Мать ребёнка: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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