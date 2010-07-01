Гизматуллин Артур Дамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизматуллин Артур Дамирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2010

Отец: Дамир

Мать: Галимзянова Эльза Айратовна

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