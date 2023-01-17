Цепочкина Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Цепочкин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Цепочкин Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Цепочкин Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Цепочкин Андрей Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864