Цепочкина Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепочкина Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Цепочкин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Цепочкин Андрей Анисимович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Цепочкин Андрей Анисимович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Цепочкин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Цепочкин Андрей Анисимович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепочкин Андрей Анисимович

Смерть
После 1864
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