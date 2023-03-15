Матюков Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матюкова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матюкова Агафья Васильевна
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область