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Матюков Иван Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Матюков Филипп Яковлев

Мать: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюкова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюкова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюкова Агафья Васильевна

Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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