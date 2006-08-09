Носикова (Осинцева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носиков Игорь
Рождение ребёнка
05.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носиков Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носиков Игорь