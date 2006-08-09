Носикова (Осинцева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носикова (Осинцева) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носиков Игорь

Рождение ребёнка
05.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носиков Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носиков Игорь

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