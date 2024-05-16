Кудымов Степан Иванович 23.04.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудымов Степан Иванович

Место рождения

Конина

Дата рождения

23.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1893

Отец: Кудымов Иван Наумович

Мать: (Кудымова) Анастасия Матвеевна

Конина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кудымова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна

Рождение ребёнка
12.10.1924

Дочь: (Останина) Александра Степановна

Мать ребёнка: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кудымов Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна

Конина
Смерть
Неизвестно

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