Кудымов Степан Иванович
Место рожденияКонина
Дата рождения23.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1893
Конина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кудымова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна
Рождение ребёнка
12.10.1924
Дочь: (Останина) Александра Степановна
Мать ребёнка: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кудымов Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна
Конина
Смерть
Неизвестно