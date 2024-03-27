Литвина (Левентас) Бася
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти19.07.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Левентас Залман
Мать: Левентас ?
Рождение ребёнка
29.10.1909
Сын: Литвин Леонид (Лейб)
Отец ребёнка: Литвин Моисей
Рождение ребёнка
20.05.1920
Рождение ребёнка
20.09.1921
Рождение ребёнка
27.09.1922
Рождение ребёнка
13.01.1924
Смерть
19.07.1944
Похороны
Неизвестно