Литвина (Левентас) Бася — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Левентас) Бася

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

19.07.1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Левентас Залман

Мать: Левентас ?

Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Литвин Леонид (Лейб)

Отец ребёнка: Литвин Моисей

Рождение ребёнка
20.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Моисей

Рождение ребёнка
20.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Моисей

Рождение ребёнка
27.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Моисей

Рождение ребёнка
13.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Моисей

Смерть
19.07.1944
Похороны
Неизвестно

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