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Константинова Валентина Николаевна
Константинова Валентина Николаевна
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Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
17.10.1993
Пол
Женский
Отец
Константинов Николай Георгиевич
1962 г.р.
Мать
Константинова (Стрельникова) Елена Викторовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1993
Отец:
Константинов Николай Георгиевич
Мать:
Константинова Елена Викторовна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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