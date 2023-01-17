Константинова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова Валентина Николаевна

Константинова Валентина Николаевна

avatar

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

17.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1993

Отец: Константинов Николай Георгиевич

Мать: Константинова Елена Викторовна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close